中職》吳志揚連任再談第5隊 他過去曾這樣說……

吳志揚連任會長。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職昨改選會長，吳志揚獲全票通過連任，他表示最重要的挑戰就是找5、6隊進場，但不同於過往談論第五隊的樂觀願景，坦言接洽的幾家企業反應沒有很熱烈。

2015年2月，吳志揚首度上任中職會長，當時他在會員大會中拿自己名字諧音開玩笑，祝大家羊年「揚揚得意」、三陽開泰，加起來剛好「5支羊」，似乎暗示「第5隊」羊年就看得到，當時他說，會儘快討論出新球團加盟的條件和時程，一旦定案立即公布。

經濟不景氣 16年二軍試行破局

該年3月，吳志揚表示4、5月間以公開方式說明成立第5隊的標準作業程序（SOP），藉此了解有意成立第5隊的「潛力企業」。到了8月底，吳志揚就說，有1隊積極想進軍中職，且有企業說有第5隊，他們就當地5隊，宣布有望在2016年二軍試行第5、6隊，為進一軍準備。

然而，此說法3個月後就確定破局，中職在11月底表示，因為台灣經濟不景氣，公司還在觀望，2016年確定不會有新球隊參加二軍比賽，但也說仍有望在2017年增加一軍1隊、二軍2隊。

吳志揚:我當立委 人家比較會理我

當時吳志揚也獲國民黨不分區立委提名，後來順利當選，他在2016年1月接受本報專訪表示，球迷很關心第5隊或第6隊，他接任會長後，一直在尋找有意加盟的新球團，「現在當立委，也許人家比較會理我。」

吳志揚也在該月受訪表示，他進立法院後，優先參加優先參加教育文化委員會，較能重視職業運動法案，讓裹足不前的企業願意支持，進而催生第5、6隊。

第5、6隊已難產，義大犀牛又在6月宣布不玩了，但吳志揚依舊樂觀，隔月表示在義大完成轉賣的2個月內，聯盟將討論第5隊加盟的權利金與條件，2017年仍有機會成立第5隊。

16年公布新球隊最快18年加入二軍

2016年8月，吳志揚表示聯盟和4隊已參考美日韓，確認原則和方向，指出該年公告相關辦法後，各界即可直接與聯盟展開洽談，若時程上進行順利，得於2017年參與年度新人選秀，2018年加入二軍比賽，2019年加入一軍賽事。

然而，第5隊加盟辦法直到2017年5月才定案，包括加盟金1.2億元、保證金3.6億元、地方棒球振興基金1億元，總計5.8億，並表示最快2018年確定新加盟球團，2020年正式加入一軍比賽。

連任坦言經濟不好 企業反應不熱烈

隨著時光飛逝，吳志揚昨天獲全票通過連任會長，宣示最重要的挑戰就是找第5、6隊進場，他說，如果新企業要投入中職，今年4、5月就要定案，才來得及參加季中選秀，否則就會延遲，但也鬆口，台灣經濟環境不好，目前接洽的幾家企業反應沒有很熱烈。

吳志揚也說，回歸最基本，台灣市場養得起幾隊？「台灣跟南韓一樣，每500萬人組一隊，美、日每1000萬人組一隊，中職4隊不算少。」但他也強調，4隊對戰組合少、缺乏新鮮感，因一直無法成長，中職才會試著增隊，新球隊加盟辦法好不容易訂出來，暫不考慮修改。