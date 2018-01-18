MLB》大谷要擔任DH 六百轟名將普侯斯勤練一壘守備

〔體育中心／綜合報導〕日本好手「投打二刀流」大谷翔平加入天使後，球團初步規劃將先發投手輪值改成6人制，同時為了讓大谷翔平有更多打擊的機會，計畫讓38歲老將、生涯累積614轟的普侯斯（Albert Pujols）去守一壘，他也在休賽季於南加州勤練守備。

普侯斯近年因為腳傷，大多擔任指定打擊，上季有23轟、101分打點、0.241的打擊率，看似不差，但細看數據，整體攻擊指數（OPS）為0.672、長打率僅0.386、上壘率0.286、加上打擊率，皆是大聯盟生涯17年來最低。

天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）表示，大谷翔平才23歲，還有6年的時間可以培養，大谷不需要守右外野，「我們有很多的彈性空間。」他也說，普侯斯近期都在南加州訓練，「守備教練埃貝爾（Dino Ebel）也讓他練守備，他說狀況看不錯。」

莫瑞諾說，如果能讓普侯斯一年守40至50場比賽，這能讓大谷翔平有更多打擊機會。普侯斯上季只有6場守一壘，2016年則有守了一壘28場。

大聯盟春訓即將展開，大谷翔平也將引起外界高度關注。莫瑞諾表示，「你能想像有多瘋狂，他就像個搖滾巨星。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

普侯斯。（資料照，美聯社）

天使隊老闆莫瑞諾。（資料照，美聯社）