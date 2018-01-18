羽球》他鄉遇故知！ 「羽球王子」王子維在異國遇見他又驚有喜

穿線師巫江偉與台灣雙打名將李哲輝合影紀念。（VICTOR勝利體育提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維昨在馬來西亞羽球大師賽首輪以2：1驚險打敗日本坂井一將，取得今日的16強賽門票，而王子維昨賽後更是「他鄉遇故知」，看見來自台灣的穿線師巫江偉，令他倍感親切。

王子維昨賽後前往穿線區，欲為球拍重新穿線為今日大戰做準備，有趣的是，他在穿線區聽到熟悉口音，原來30歲的巫江偉，過去曾在去年台北世大運、台北公開賽擔任品牌穿線師，此次至馬國增廣見聞，與國外穿線師互相切磋、技術分享，盼技術更上一層樓。

巫江偉表示，選手穿線磅數都非常高，而且比賽中殺球力道大、速度快，因此在穿線前都要先仔細檢查球拍是否有變形、微小斷裂，然後再更換破裂單粒釘後才能進行穿線。常常很多人會忽略單粒釘，但若單粒釘破損沒有更換，會很容易斷線、進而造成球拍斷裂，比賽中若球拍斷裂次數過多也會影響球員心理。

巫江偉透露，王子維指定穿線磅數是30/31磅，並指定要線徑0.68的高彈性拍線，至於雙打好手李哲輝是重砲手，穿線磅數指定33/34磅屬於非常高磅數，過程中要非常專注，避免球拍在過程中變形，高張力的線網會使球拍斷裂。

王子維表示，很開心能遇到台灣穿線師，現場仔細觀摩穿線師是如何替自己的球拍穿線，並表示自己的拍線用量很大，每比完一場賽就必須向穿線師報到，感謝贊助商VICTOR勝利體育準備的穿線服務，讓他在國外比賽能省下不少錢，也能擁有更多時間專心備戰。

王子維觀摩穿線。（VICTOR勝利體育提供）

王子維球拍大曝光。（VICTOR勝利體育提供）

王子維球拍大曝光。（VICTOR勝利體育提供）