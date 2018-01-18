澳網》謝淑薇爆冷擊敗前球后 生涯首度打敗前十好手

2018/01/18 13:19

謝淑薇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇今天在澳網女單次輪以7：6（7：1）、6：4，耗時1小時59分，爆冷擊敗兩屆大滿貫得主、前世界球后穆古魯莎（Garbine Muguruza），澳網官方網站也立即頭條報導。謝淑薇賽後也在臉書上感謝大家的加油，給她很大的鼓舞。

謝淑薇去年在法網曾大逆轉當時大會第7種子的「英國一姊」孔塔（Johanna Konta），這是她生涯對戰世界前20高手首勝；而今天在澳網女單次輪，目前世界女單排名第88名的謝淑薇，直落二擊敗世界第3的穆古魯莎，再次締造驚奇，這也是謝淑薇生涯首次擊敗世界前10的紀錄。

穆古魯莎全場只有1記愛司球（Aces），有4次雙發失誤，一發得分率雖然有71％，但二發得分率低到僅25％，致勝球有10顆，非受迫性失誤高達43次；謝淑薇有2記愛司球，1次雙發失誤，一發得分率為68％，二發也有57％，非受迫性失誤為23次

謝淑薇在臉書上發文說，「今天這場戰役謝謝來現場的各位，給了我很大的鼓舞 也謝謝世界各地吶喊的朋友。」謝淑薇過去在澳網最佳女單成績，是2008年打到第四輪。

穆古魯莎。（歐新社）

謝淑薇。（法新社）

澳網官方網站也頭條報導。（取自澳網）

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