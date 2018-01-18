澳網》驚天一戰！謝淑薇直落二爆冷扳倒前球后 勇闖女單32強

謝淑薇。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕年度四大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽，台灣32歲老將謝淑薇今日在女單次輪於中央球場強碰西班牙第3種子穆古魯莎（Garbine Muguruza），謝淑薇在艷陽中奮戰不懈，以7：6（7：1）、6：4爆冷拍落兩屆大滿貫得主、前世界球后，挺進澳網女單32強。

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24歲穆古魯莎在2016年紅土大滿貫法網、2017年草地大滿貫溫網稱后，最高世界排名曾高居第一，目前則排在第三，對征戰沙場數年的謝淑薇而言，此次勢必是場硬戰。

謝淑薇首局被對手破發，她隨即回破對手發球局，並在第3局順利保發，她第4局共製造出4個破發點，又再次破發並於第5局保發，取得4：1領先。穆古魯莎雖在第6局保發，謝淑薇隔一局連下4球，取得5：2優勢。穆大美女在第7局後喊暫停，對左腳踝進行重新包紮後，展現出兩屆大滿貫冠軍實力，在第9局逼出5個破發點，迫使謝淑薇保發失敗，把戰局扳成5：5平手。

謝淑薇第11局歷經3次DEUCE，驚險保發成功，她在第12局雖握有一次盤末點，仍被對手以一記精彩截擊保發成功。雙方搶七大戰，謝淑薇在6：1領先，並在首個盤末點先馳得點。

謝淑薇在第二盤的第3局，因穆古魯莎致命雙發失誤，再度破了對方發球局，並在第7局又破發成功，取得5：2的絕對優勢，即便前球后在第8局回破，卻在第9局出現雙發失誤，還讓謝淑薇取得首個賽末點，好在有驚險保發，謝淑薇在第10局保發，將勝利放入口袋，締造大驚奇。

謝淑薇生涯在澳網女單最佳成績為2008年勇闖16強，如今不只揮別連兩年次輪止步，還爆冷扳倒兩屆大滿貫冠軍、前球后穆古魯莎，下輪對手為波蘭名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），雙方過往過招2次，各取1勝，謝淑薇還有機會再創奇蹟。

謝淑薇。（路透）

穆古魯莎。（路透）

穆古魯莎。（美聯社）

穆古魯莎。（法新社）

謝淑薇。（歐新社）

謝淑薇。（歐新社）