網球》雙喜臨門！謝淑薇澳網爆冷勝 又取得WTA台灣賽會內資格

謝淑薇。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2018年WTA台灣網球公開賽會內賽在元月29日於台北和平籃球館點燃戰火，大會今日宣布剛在大滿貫澳網爆冷贏球的台灣一姐謝淑薇確定遞補取得會內賽資格，成為地主單打希望。

謝淑薇今日在澳網女單次輪於中央球場強碰西班牙第3種子穆古魯莎（Garbine Muguruza），謝淑薇在艷陽中奮戰不懈，以7：6、6：4爆冷拍落兩屆大滿貫得主、前世界球后，挺進32強。

台灣公開賽大會不僅表示恭賀並宣布謝淑薇進入2018年WTA臺灣賽名單。事實上，大會原訂於今日頒發外卡給予地主名將謝淑薇，而瑞士女將班西琪（Belinda Bencic）、比利時好手范艾特凡珂（Alison Van Uytvanck）都退賽，也讓謝淑薇不用持外卡，直接晉級會內賽。

5歲開始打網球，月初剛過32歲生日的謝淑薇，在賽場上、持續以靈活刁鑽的球風，讓對手傷透腦筋。媒體以「鬼之切球」，形容她在場上的武器之一，這也是謝淑薇不以「強力」取勝的獨特球風。她至今手握兩座WTA單打冠軍、19座WTA雙打冠軍，而本週單打世界排名第88、雙打世界第34。

WTA台灣公開賽開賽倒數十天，會外賽於元月27至28日舉行，開放免費入場。會內賽單打32籤、雙打16籤，將於元月29日至2月4日舉行，會內賽門票，現正在拓元購票系統熱賣中！