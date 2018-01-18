NBA》懷特塞德砍27分 主帥大讚：他是一頭野獸

懷特塞德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火懷特塞德（Hassan Whiteside）今天大發威，在作客公鹿之戰砍下27分、13籃板、6阻攻，命中率高達83%，讓熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra）也看傻眼，直呼「他今天是一頭野獸！」。終場熱火以106：101獲勝。

比賽一開始懷特塞德就手感火燙，多次切入上籃得分，罰球機會也都掌握，加上艾靈頓（Wayne Ellington）三分球，首節一度領先10分，不過公鹿也靠著史尼爾（Tony Snell）、戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）接連射進3記三分彈緊咬在後。

雙方比數一路糾纏到末節，數度互換領先後在最後4分鐘戰成平手，懷特塞德一次報扣灌籃提振熱火士氣，溫斯洛（Justise Winslow）再補關鍵三分球奠定勝跡，最後順利獲勝。

熱火除了特塞德之外，卓吉奇（Goran Dragic）、歐利尼克（Kelly Olynyk）也各拿下15分。公鹿部分，米德爾頓（Khris Middleton）拿下25分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出22分、10籃板、6助攻。

熱火卓吉奇（右）與布雷德索（左）。（美聯社）

亞德托昆波（左）。（美聯社）