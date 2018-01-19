澳網台灣女將輪番上陣 今日賽事預告與轉播

謝淑薇。（法新社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第五天，昨單打擊敗第3種子穆古魯莎（Garbine Muguruza）的台灣女將謝淑薇今將在早上8點與搭檔彭帥出戰瑪洛索娃（Lidziya Marozava）與克霍維（Lesley Kerkhove），而詹詠然與詹皓晴也將分別於8點、9點15分出賽，喜愛網球的球迷們，請一起為台灣選手加油！

男單方面，頭號種子「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將面對第28種子德祖赫（Damir Džumhur）、地主選手基爾喬斯（N.Kyrgios）將對陣法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga），精采可期！

女單部分，第2種子「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）將出戰荷蘭好手貝爾騰斯（Kiki Bertens）、現年20歲且高居第7種子的奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）將面對第32種子康塔薇特（Anett Kontaveit）。

NBA例行賽，灰狼作客挑戰火箭。火箭2名球員G.格林（Gerald Green）與亞里札（Trevor Ariza）因為上一場與快艇的衝突遭到禁賽2場，勢必對火箭團隊造成影響，所幸球隊大將哈登（James Harden）預計將在這場比賽中復出，期望能帶領球隊取得勝利。

另一場比賽由騎士坐鎮主場迎戰魔術。近10場2勝8敗且目前吞下4連敗的騎士面對東部倒數第2的魔術能否止敗呢？精采比賽，請球迷不要錯過囉！

澳網

08:00 開始 FOX體育

NBA例行賽

08:00 魔術@騎士 ELEVEN SPORTS 1台

10:30 灰狼@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台