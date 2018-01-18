澳網》89勝到手！費德爾直落三晉32強

費德爾直落三闖進32強。（歐新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕生涯第19度參加澳網，優雅老將費德爾（Roger Federer）面對來自德國的施特魯夫（Jan-Lennard Struff），以6：4、6：4、7：6（4）直落三，殺進32強，至今仍未在澳網次輪出局。

前兩盤費爸都以6：4穩穩拿下，無路可退的施特魯夫在第三盤率先得到第一個破發點後展開反擊，雙方你來我往激戰，鏖戰到5：5，施特魯夫雖驚險保住發球局，沒想到下一局被費德爾僅用了54秒，連三個ACE殺到6：6，關鍵搶七費德爾最後以7：4勝出，直落三打進32強，也是費爸在澳網的第89場勝利。

費德爾直落三擊敗施特魯夫晉級32強。（歐新社）

19度參加澳網，費德爾續寫晉級次輪紀錄，談到澳網，費爸坦言去年是很神奇的一年，特別是上季相隔半年復出，有3場都打滿五盤，決賽還跟納達爾（Rafael Nadal）從1：3打到最後稱王。賽後費爸也盛讚施特魯夫，發球發出高達215、218公里甚至更快的球速，贏得比賽很不容易。

費德爾晉級後，下一場將遇法國好手加斯奎特（Richard Gasquet），費爸和加斯奎特曾有過8次對決，費爸6：2占上風。

法國加斯奎特是費德爾下一戰對手。（法新社）