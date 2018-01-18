澳網》謝淑薇風光背後 老爸謝子龍這麼說

謝淑薇。（法新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女將謝淑薇今日扳倒現今世界第3的西班牙穆古魯莎，勇闖澳洲公開賽女單32強，父親謝子龍同一時間在台灣跨海為愛女加油，他替愛女好表現打100分。

謝子龍此次未隨女兒遠征澳洲，照樣守在電視機前，跨海為愛女加油，並見證女兒打敗強敵的榮耀時光，他說：「我很高興，也覺得不可思議，因為是打贏現在排名世界第三的好手。」

從女兒5歲起就教她打球的謝子龍，對謝淑薇狀況再清楚不過，他透露，從謝淑薇眼神及場上展現的意志力，就能明白女兒很專注地面對敵人，才有贏球機會。

謝淑薇2008年殺入澳網女單16強，當時謝子龍只給女兒99分，而在10年來，父女倆經過各種考驗、見過各式場面，愛女又一次於澳網締造驚奇，謝爸放寬標準，直接給女兒100分，他說，「希望她繼續加油，千萬不要放棄。」

謝淑薇生涯在澳網女單最佳成績為2008年勇闖16強，經過爆冷扳倒兩屆大滿貫冠軍、前球后穆古魯莎後，小薇下輪對手為波蘭名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），雙方過往過招2次，各取1勝，謝淑薇還有機會再創奇蹟。

至於謝淑薇經過今日的風光時刻，台灣時間明（19日）早上，改與中國好手彭帥在女雙次輪攜手出擊，對手為荷蘭柯蔻薇（Lesley Kerkhove）、白俄羅斯馬蘿札娃（Lidziya Marozava）。