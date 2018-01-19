NBA》2018明星賽先發名單出爐！「詹皇」率隊力尬「萌神」

NBA全明星賽，東西部分別由詹姆斯與柯瑞但任隊長。（取自NBA明星賽官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方稍早公布2018洛杉磯明星賽的先發明單，其中騎士隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將擔任東部隊長，而西部則由勇士隊「萌神」柯瑞（Stephen Curry）擔任隊長。

本季全明星賽改制，由東、西部票數最高的球員擔任隊長，並讓隊長挑選隊友，決定誰擔任先發、替補；球員將由球迷、媒體、與現役球員票選而出，球迷票數佔50%，媒體、球員則各佔50%，而替補球員名單將在1月24日公佈，本屆全明星賽則在2月19號於洛杉磯舉辦。

兩隊今日公布先發名單如下：

東部：厄文（Kyrie Irving）（塞爾提克）、德羅森（DeMar DeRozan）（猛龍）、詹姆斯（騎士）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）（公鹿）、恩比德（Joel Embiid）（76人）。

NBA東部先發陣容。（取自NBA明星賽官方推特）

西部：柯瑞（勇士）、哈登（James Harden）（火箭）、杜蘭特（Kevin Durant）（勇士）、卡森斯（DeMarcus Cousins）（鵜鶘）、A.戴維斯（Anthony Davis）（鵜鶘）。

NBA西部先發陣容。（取自NBA明星賽官方推特）