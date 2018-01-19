美巡賽》CareerBuilder挑戰賽第1回合 潘政琮67桿暫時並列23名

潘政琮在第一回合以67桿完賽，暫時並列23名。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅美好手潘政琮今天在美巡賽CareerBuilder挑戰賽第1回合，打出不錯的成績，67桿完賽，暫時並列23名。

潘政琮今天在尼克勞斯賽事球場出賽，前7洞就打下5個博蒂，今年第1個回合打得很順，後9洞他又有兩個博蒂進帳，只在第13和14洞攻果嶺時都打進長草區，連吞兩個柏忌，目前與大集團並列23名。

第1回合領先的是西班牙年輕好手朗姆，他在La Quinta俱樂部出賽，共打下1個老鷹、8個博蒂，以低於標準桿10桿的62桿站上首席。

朗姆目前世界排名第3，今天他在第5洞第2桿拿5號鐵桿就攻上213碼外的果嶺，5呎老鷹推桿平順推進洞裡，打完5洞就躍居領先。62桿是他職業生涯新低紀錄。

美國選手寇克拉克、藍德利和庫克3人，今天都打出63桿，暫時並列第2，另外4人同以64桿並列第5，第1回合很多人桿數打得很低，接下來兩天場地輪換，排名還有很大變動空間。

左手名將米寇森這回合開賽氣勢不錯，前6洞打下4隻小鳥，但接下來12洞只有1個博蒂，出現3個柏忌，70桿完賽，目前並列88名。他的開球準確度拉升，今天打上10個球道，但攻果嶺只有50%打上去，讓他無法打出滿意的結果。

朗姆暫居第一。（資料照，法新社）