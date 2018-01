恩比德。(USA Today)

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星賽先發名單今日公布,七六人「推特王」恩比德(Joel Embiid)擠下尼克一哥波辛傑斯(Kristaps Porzingis)成為先發,稍早七六人在場邊熱身時,恩比德也向媒體發表自己的感受。

影片中,恩比德先是在場邊開心的替球迷簽名,隨後《ESPN》記者詢問他,入選明星賽先發的感覺為何時,他則開心的表示,「第一次入選明星賽就能成為先發,真的很幸福,我很感謝所有的球迷和支持我的人,我對此真的非常感激。」

恩比德本季至今共出賽31場,場均31.3分鐘,繳出23.8分、10.8籃板、3.4助攻的成績,他也是2006年繼「戰神」艾佛森(Allen Iverson)後,七六人首位入選明星賽先發陣容的球員。

Joel Embiid made the All-Star game. Here is his reaction when he found out. pic.twitter.com/gf4zRt2C7I