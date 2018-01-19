MLB》王維中驚傳被賣到韓職 美媒感嘆：他沒愛

〔體育中心／綜合報導〕外傳釀酒人投手王維中將被賣到韓國職棒NC恐龍，將成史上首位加盟韓職的台灣球員。對此，釀酒人暫未評論，但隨隊記者湯姆（Tom Haudricourt）認為可能性很大。

首位赴韓職台將 王維中將寫歷史

王維中去年未獲重用，大聯盟僅出賽8場，投1.1局，防禦率13.50，今傳出NC恐龍對他很有興趣，將買斷合約。對此，湯姆表示球隊並未評論，但沒理由認為這是假的，「一旦正式宣布將空下一席40人名單，球隊也能獲得補償金。」

一傳出王維中被賣到南韓的消息，紛紛引起釀酒人媒體討論。2013年，王維中透過規則五選秀加入釀酒人，當時的球團高層和現在不同，因而改變了王維中的命運，不少前朝留下的球員都陸續離開。

一名隨隊記者Adam McCalvy就說，王維中和新團隊並不契合，即便去年在偏向打者的科羅拉多（釀酒人3A）出賽47場防禦率僅2.05，9月上大聯盟卻沒獲得太多機會；Tom也說，王維中9月出賽8場竟然只有1.1局，令人驚訝。

王維中將被賣到南韓，Tom祝福他，並表示NC恐龍是釀酒人重砲坦姆斯（Eric Thames）的前東家，「只要報上坦姆斯的名字，你在那邊吃飯完全不用付錢！」

王維中傳被賣到南韓。（法新社）