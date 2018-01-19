NBA》雖無緣明星賽先發 40歲老將球迷票力壓「大鬍子」

〔體育中心／綜合報導〕2018年NBA全明星先發球員的名單今天正式公佈，馬刺40歲老將吉諾比利（Manu Ginobili），雖然沒能獲選明星賽先發，不過他在西部後衛的球迷得票數裡僅次於西部明星隊長「萌神」柯瑞（Stephen Curry），還力壓火箭「大鬍子」哈登（James Harden），人氣依舊超旺。

馬刺40歲老將吉諾比利。（資料照，美聯社）

本季全明星賽球員將由球迷、媒體、與現役球員三部分票選而出，球迷票數佔50%，媒體、球員則各佔50%。而西部拿下最多球迷選票的是柯瑞的237萬9494票，第二就是吉諾比利180萬8860票，比第三名的哈登還多了20幾萬票。

球迷票選吉諾比利在西部後衛排名第二。（取自NBA官方推特）

吉諾比利雖然已經40歲，魅力仍不減，之前連阿根廷球星梅西（Lionel Messi）都在自己的社群媒體上為他拉票。

梅西為吉諾比利拉票。（取自梅西粉絲專頁）

吉諾比利雖然無緣全明星先發，但是他自己可能並不是那麼在乎，而就像之前馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）被問到吉諾比利是否能入選全明星賽時說的：「我希望他別入選，那樣的話，他才可以好好休息，他已經是一個準名人堂球員，他哪還需要再去參加一次全明星賽來證明自己！」