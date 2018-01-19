NBA》「萌神」當隊長想選「字母哥」 居然是為了這原因

〔體育中心／綜合報導〕2018洛杉磯明星賽西部隊長將由勇士隊「萌神」柯瑞（Stephen Curry）擔任，這也意味著身為西部人氣王的柯瑞將能自由挑選球員，而今天在受訪時，柯瑞表示希望能選到公鹿隊前鋒「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），原因居然是因為不想再被他爆扣了啦！

亞德托昆波去年在柯瑞頭上霸氣補灌。（資料照，USA Today Sports）

根據今年NBA全明星賽的新制，擔任兩隊隊長的「詹皇」詹姆斯與柯瑞，將從球迷、球員及媒體票選出的先發球員以及由NBA各隊總教練選出的替補名單中，挑選球員。而當被問到除了勇士的隊友之外，他最想和誰在明星賽同隊時，柯瑞則馬上回答是字母哥。

「去年（明星賽），他直接在我頭上爆扣。」柯瑞說道，「所以今年我一定要跟他同一隊，我可不能讓那樣的畫面再出現一次。」

去年第一次入選明星賽的「字母哥」亞德托昆波得分慾望旺盛，一開賽就頻頻嘗試灌籃，下半場甚至挑戰在柯瑞面前扣籃，柯瑞則耍寶趴在禁區，不想被他「顏扣」，但是該來的躲不掉，柯瑞試圖抓籃板時，亞德托昆波從他背後竄出，強力補扣，讓這位勇士隊球星完全嚇呆。

而這次得票數最高的詹姆斯將擁有優先挑選的權利。「我不知道詹姆斯第一個會挑誰，但我搞不好會選走全部的後衛，組成一支小SIZE軍團。我就是希望能讓比賽更有趣，等著看吧！」柯瑞說。

在這次的票選中，柯瑞的隊友D.格林（Draymond Green）和K.湯普森（Klay Thompson）都無緣入選明星先發。

「這是唯一一件不如預期的事，」柯瑞說，「我不知道投票環節裡出了什麼問題...我很希望格林能成為先發，這真的讓我有點失望。」不過在談到他們兩個（格林與湯普森）是否或被選入明星賽替補陣容時，柯瑞則表示自己願意花錢打賭，認為他們絕對是穩進的。