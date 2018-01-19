澳網》女雙「姊妹對決」！詹詠然勇闖16強遭遇詹皓晴

詹詠然和捷克名將赫拉可娃。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽，女雙現任世界球后詹詠然次輪強勢出線，不讓宿敵謝淑薇、妹妹詹皓晴等同胞人馬專美於前，「寶島三金釵」各自2連勝安抵女雙16強，血濃於水的詹家姊妹還將狹路相逢，提前上演「台灣內戰」，也篤定有台將挺進前8。

芳齡28的詹詠然正值巔峰，即使老搭檔「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）退休後，改與捷克名將赫拉可娃合拍，開季迄今表現漸入佳境。「然赫配」無愧為澳網女雙頭號種子，第2輪遭遇喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）／美國蕾普辰珂（Varvara Lepchenko ），持續展現前後排的絕對壓制力，只花70分鐘，就挾6：0、7：5強勢出線，並繼首輪把中國老冤家「剃光頭」後，又送給歐美聯軍「貝果」，氣勢與發燙手感不輸給墨爾本公園當地攝氏40度炙熱高溫，接下來大詹就得強碰妹妹小詹，決定8強門票誰屬。

澳網混雙共32籤，詹詠然與「英國希望」穆雷（Andy Murray）的親哥哥、男雙世界第9的大穆雷（Jamie Murray）首次合作，「台英聯軍」同以頭號種子身分出擊。

詹詠然勇闖16強。（詹詠然提供）