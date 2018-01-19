NBA》幹籃哥、小河流挑起爭端卻沒懲處 火箭很不爽

前役快艇及火箭爆發衝突。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇與火箭前役打出火氣，「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）、火箭亞里札（Trevor Ariza）雙雙被驅逐出場，賽後又傳出球員在休息室爆發衝突，之火箭後亞里札、G.格林（Gerald Green）禁賽兩場，不過快艇卻沒人遭懲處，讓火箭非常震驚和失望。

16日賽後，火箭前鋒亞里札和G.格林因為闖入快艇更衣室和幾名快艇球員互噴垃圾話而遭禁賽兩場。而有消息人士指出，火箭對這樣的懲處非常失望，他們認為葛瑞芬和場邊的「小河流」A.瑞佛斯（Austin Rivers）並沒有因為挑起整個衝突事件的爭端而受到懲罰。

前役比賽剩下最後約1分鐘時，穿著護具在快艇板凳區的A.瑞佛斯疑似對亞里札噴了些垃圾話，接著葛瑞芬也說了幾句，兩人起口角衝突，裁判當下將兩人驅逐出場。

而據火箭方面的說法，賽後小瑞佛斯還是繼續在快艇的更衣室內大噴垃圾話，而小瑞佛斯的辱罵被在走廊上的亞里札聽到，讓他怒火中燒，跟G.格林（Gerald Green）一起闖進快艇休息室，想找小瑞佛斯理論，而保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden）則試著拉住兩人、緩和他們情緒。

有消息人士指出，基於聯盟之前已有先例，火箭已經有心理準備亞里札會被禁賽一場，但他們比較驚訝的是，連格林竟然也被禁賽懲處。

另一方面，火箭隊對於一些認為保羅利用球員工會主席的身份來逃過懲處的說法也十分不滿，對於保羅和哈登只是去扮演勸架的「和事佬」這點，他們的看法則是跟聯盟一致。