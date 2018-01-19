電競》王道銀行聯名《傳說對決》推簽帳卡 還享電信終身4G吃到飽

王道銀行與Garena昨日正式於台北內湖Garena電競館舉辦聯盟簽帳金融卡啟動儀式。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕全台首家原生數位銀行王道銀行昨（18）日宣布與Garena旗下遊戲《傳說對決》、萬事達卡結盟，攜手推出王道銀行《Garena傳說對決》聯名簽帳金融卡，將高達60張英雄卡面可供選擇，首刷禮更有遊戲虛寶四選一，持該卡還可申辦台灣之星月租399元終身4G極速400Mbps上網吃到飽獨家優惠方案。

王道銀行與Garena昨日正式於台北內湖Garena電競館舉辦聯盟簽帳金融卡啟動儀式。（Garena提供）

王道銀行與Garena昨日正式於台北內湖Garena電競館舉辦聯盟簽帳金融卡啟動儀式，未來60張英雄卡面中將有5張具有一卡通電子票證功能、各限量1.5萬張，即日可開放申辦。

消費者未來持該卡於Garena儲值中心儲值消費，除了可享王道銀行今年度的國內消費1.5%無上限現金回饋之外，即日起至2019年1月18日止，再加碼1%現金回饋，每月加碼回饋的儲值金額上限為1,500元。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁指出：「王道銀行是《Garena 傳說對決》2018 GCS春季聯賽的首席贊助商，為國內第一家多方位支持電競產業的銀行，希望藉由數位金融和電競活動的結合，為消費者創造更多的優惠與更好的體驗。」

Garena台港澳區商務合作負責人陳先倫也說：「王道銀行是全新的數位銀行品牌，注重年輕人的數位金融服務需求，勇於創新，能提供給Garena的年輕玩家們不同以往的數位金融服務，很高興能與王道銀行攜手合作，將數位金融服務結合到電競產業之中。」

本次簽約合作的第四方台灣之星亦提供「399元終身4G極速400Mbps上網吃到飽」優惠方案，即日起至2019年1月18日止，於台灣之星網路門市新申辦或攜碼，並以王道銀行《Garena 傳說對決》聯名簽帳金融卡繳費，月租399元即享4G極速400Mbps上網吃到飽、網內通話免費、網外每月贈送45分鐘，綁約十二個月，約滿後可享終身一價到底，所有優惠永久不變。