NBA》傷後歸隊手感欠佳？ 哈登：球隊贏球就好

哈登傷復首戰表現平平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天以116：98擊敗灰狼，近五戰拿下四勝，而陣中一哥「大鬍子」哈登（James Harden）歸隊後上場26分鐘，出手15次僅貢獻10分7助攻，表現平平。不過對於自己復出後手感冰冷，哈登倒是不怎麼在意，受訪時強調贏球才是最重要的。

「這段時間感覺特別漫長，但是球隊的感覺和氣氛都很棒，我們拿下了勝利，這才是最重要的！」哈登說道。

哈登日前因左腿後腱二級拉傷，已連續缺席半個月，今回歸手感雖不佳，但得分還是上雙，也讓他連續得分雙位數的場次推進到227場，成為現役球員第二長，僅次於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的834場。

談到自己復出的感覺，哈登說：「除了有些平時會命中的點失手之外，我認為我打得很積極，特別是在防守上，製造機會讓隊友們打進來，他們今晚也打得特別好。」

雖然傷癒歸隊，上場時間也因此受限，不過哈登尊重主帥丹東尼（Mike D'Antoni）的決定，他認為自己只要持續進步，就能拉長上場出賽的時間。

而今日聯盟也公佈今年全明星賽的先發名單，而榜上有名的哈登則說：「這是個了不起的榮耀，我永遠不會把這視為理所當然，非常感謝投票給我的球迷們，這是我兒時的夢想，我會努力打出好表現。」

哈登懟自己復出首戰表現還算滿意。（美聯社）