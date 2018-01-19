SBL Live》奈維爾繳出「雙二十」 裕隆擊敗璞園獨居龍頭

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 14 11 17 21 63 裕隆 18 14 29 20 81

裕隆奈維爾繳出21分21籃板的「雙二十」成績。（記者廖耀東攝）

第四節

末節璞園戴維斯身體出現不適，讓裕隆連續在禁區取分，柯旻豪連續兩次切入得手，奈維爾也頻頻再禁區補籃，幫助裕隆將領先分差拉開至23分，璞園喊出暫停。

暫停過後，雙方將主力換下場，雙方都換上板凳陣容應戰，璞園無力追分，終場裕隆以81：63本季首度擊敗璞園，奈維爾拿下21分21籃板，本季首度繳出「雙二十」的成績，周士淵單場命中3顆3分球，拿下13分，周柏臣也有12分3籃板4助攻進帳，璞園方面簡浩拿下全隊最高17分，而戴維斯本場身體不適，僅出戰19分鐘僅拿下2分8籃板。

裕隆拿下本場勝利後，成為聯盟首支拿到10勝的隊伍，以10勝7敗的成績成為目前聯盟龍頭。

第三節

裕隆周柏臣第3節獨拿9分。（記者廖耀東攝）

下半場開節，奈維爾在禁區連拿4分，幫助裕隆取得雙位數領先。隨後璞園靠著蕭順議連拿5分，打出一波11：2的攻勢，將比分追近至4分差，不過周士淵投進3分球，加上奈維爾在籃下暴扣，幫助裕隆回敬一波12：2的攻勢，讓裕隆再次取得雙位數領先，璞園喊出暫停。

暫停過後周柏臣靠著切入得分，加上呂政儒投進3分球，裕隆在近3分鐘內打出一波18：2的攻勢，三節打完裕隆以61：42，帶著19分領先進入末節。

裕隆周士淵中距離跳投取分。（記者廖耀東攝）

第二節

次節比賽，彭俊諺就單打奈維爾成功，不過周士淵馬上回敬1顆3分球加上奈維爾籃下補籃，幫助裕隆拉開領先優勢，也讓璞園喊出暫停。

暫停回來雙方手感都超級冰冷，裕隆在中場前靠著奈維爾的3分球，加上周柏臣切入得分，幫助裕隆半場打完以：領先。璞園單節命中率慘澹16投僅3中，單節僅拿下11分，裕隆也同樣不佳，19投6中拿下14分。

裕隆周士淵進攻璞園禁區。（記者廖耀東攝）

第一節

比賽一開始裕隆胡凱翔先命中中距離，為裕隆破蛋，隨後璞園簡浩連續命中2顆3分球及籃下補籃連拿8分，加上戴維斯中距離跳投命中，雙方打成10：10平手。

首節末段裕隆連續進攻禁區，奈維爾及胡凱翔都有分數進帳，璞園最後一波進攻沒能投進，首節打完裕隆以18：14領先。

賽前璞園近期氣勢如虹，目前取得三連勝，戰績來到9勝6敗與台銀並列聯盟龍頭；而裕隆在前役吞下敗仗後，從聯盟龍頭位置跌落，以9勝10敗的戰績暫居聯盟第3，而稍早比賽龍頭台銀吞敗，也代表本場誰能取得勝利就能衝上龍頭寶座，精采比賽請大家拭目以待。