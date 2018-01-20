謝淑薇女單出戰波蘭名將 今日賽事預告與轉播

謝淑薇。（法新社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第六天，台灣女將謝淑薇將在下午4點喬科維奇（Novak Djokovic）與拉莫斯（Albert Ramos）之間的比賽結束後對決波蘭名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）。謝淑薇能否延續上一輪擊敗前球后穆古魯莎（Garbine Muguruza）的氣勢再次創造驚奇挺進下一輪呢？喜愛網球的球迷們，請一起為台灣選手加油！

男單方面，下午2點由波特羅（Juan Martin del Potro）對陣捷克名將伯蒂奇（Tomas Berdych）、下午4點由「喬帥」喬科維奇面對第21種子拉莫斯、晚間5點50分由「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）對決法國好手加斯奎特（Richard Gasquet），精采可期！

NBA例行賽，暴龍坐鎮主場面對馬刺。暴龍目前以30勝13敗高居東部第二，球隊除了「雙槍」德羅森（DeMar DeRozan）、羅利（Kyle Lowry）外，值得注意的是替補後衛C.J.邁爾斯（C.J. Miles），他近5場從板凳出發上場21.4分鐘攻下12.8分，絕對是球隊的一枚活棋。馬刺隊近況平平，近5戰3勝2敗，本場比賽能否在客場踢館成功呢？東西部雙強對決，千萬不可錯過！

另一場由溜馬客場迎戰湖人。溜馬禁區大將透納（Myles Turner）和舞王」史帝文森（Lance Stephenson）的缺戰勢必對球隊造成影響，但主將歐拉迪波（Victor Oladipo）近5場攻下22.6分，絕對是對手必須嚴加看管的對象。

至於湖人隊傷兵累累，庫茲瑪（Kyle Kuzma）、波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）皆有可能缺席出戰溜馬的比賽，想要贏球必須加把勁了！

SBL例行賽，下午2點由台啤對上富邦，4點由台銀對上璞園，晚間6點由金酒對上達欣，喜愛籃球的朋友們請準時收看轉播囉！

澳網

08:00開始 （FOX體育）

NBA例行賽

08:00 馬刺@暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台



11:30 溜馬@湖人 ELEVEN SPORTS1台

2018BWF世界羽球巡迴賽

12:00開始 馬來西亞名人賽（四強） 愛爾達體育3台

SBL例行賽

14:00 台啤@富邦

16:00 台銀@璞園

18:00 金酒@達欣

地點：彰化縣立體育場

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台