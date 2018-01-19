中職》選秀後段班更想拚 黃子鵬盼當一軍黑馬

Lamigo桃猿黃子鵬。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中職近年有不少「選秀後段班」竄出頭的例子，包括桃猿分別在2013年、2015年第7輪指名的藍寅倫、朱育賢；同樣在去年選秀第7輪被猿隊挑中的黃子鵬，今年有機會搶進一軍先發輪值，他也希望自己能成為「黑馬」。

雖非最受矚目的前幾輪好手，但一進職棒就是各憑本事，黃子鵬不介意選秀順位，「像朱育賢學長、藍寅倫學長也是第7輪，他們還是能打出身價，我也抱持這種心態，不想被看不起，反而會有更想拚的動力和衝勁。」

黃子鵬披猿袍後，尚未在一軍出賽，二軍也只投1局，季後參加冬季聯盟，他用出色表現自我介紹，先發4場共投25局、防禦率僅1.08，戰績2勝1敗，今年也加入一軍先發投手卡位戰，和王溢正、林樺慶競爭，另有道恩斯在內的3名洋投。

Lamigo桃猿黃子鵬。（記者黃志源攝）

黃子鵬是總教練洪一中非常期待的先發人選，洪總看好他年輕有潛力，期許頗深。黃子鵬說，先努力把球質、球威投出來，若有機會就要好好把握，「今年設定目標就是希望能拚上一軍，為這目標一直在準備。」

參加冬盟也讓黃子鵬收穫滿盈，由於日、韓職打擊較黏，他從中磨練如何勇敢面對打者，攻擊好球帶，別因對手選球好、纏鬥性佳，投得很閃而保送，讓自己陷於不利局面。

黃子鵬說，職棒好球帶比業餘小，更不能有閃躲心態，「面對很強的一軍打者，可能會因為不想挨打而投得很閃，導致節奏亂掉，變成惡性循環，我給自己的目標就是要敢先投進去，自然而然可慢慢控制角度，這些對我的自信有很大幫助。」