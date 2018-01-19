爆米花聯盟》台電21安打江山 痛擊興富發開胡

台電全隊慶祝勝利（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕爆米花聯盟今（19）日展開第三場季後挑戰賽，2連敗的台電開賽就展現有別前2場的氣勢，全場21支安打中超過一半是長打，火力全開，其中廖俊凱單場雙響炮加上陳彥穎陽春彈海灌17分，反觀興富發因早早被拉開差距，無力追趕，終場台電就以17：2痛宰興富發。

再輸一場就淘汰，台電今推出蔡偉凡先發上陣，他表現趨近完美，五局僅被擊出1支安打，另外送出4次三振，加上隊友前五局就進帳13分，幫助台電順利在挑戰賽開胡。反觀興富發先發投手吳忠威狀況不佳，僅先發2.1局就被擊出6支安打，包含廖俊凱一發2分彈痛失6分退場，接替的楊勝智卻提著汽油桶上場，同樣上場2.1局被擊出9支安打失7分，也讓廖俊凱前五局就繳出單場雙響砲。

廖俊凱單場雙響砲貢獻4打點（棒協提供）

因比數早早拉開，雙方頻頻更換球員，而台電攻勢未見停歇，持續擴大差距，全場台電僅在頭尾兩局掛蛋，其餘局數都大有斬獲，其中廖俊凱單場雙響砲貢獻4分打點，與陳彥穎猛打賞包辦5分打點表現最為出色，至於興富發則是高杰單場雙安，與吳界煌陽春彈表現較佳。

贏球的台電將戰積扳回1勝2敗，明（20）日將繼續面臨背水一戰的壓力，比賽將於下午5點天母球場開打，愛爾達體育2台轉播。