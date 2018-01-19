電競》《鬥陣特攻》迷最黑暗的一天 一夜三支戰隊宣布解散

繼閃電狼宣布解散後，ahq也跟進解散鬥陣特攻分部選手。（取自ahq臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽正如火如荼進行，暴雪娛樂將全世界頂尖選手齊聚美國，卻也讓各地原本各自的聯賽恐被邊緣化，今晚對許多《鬥陣》迷來說，恐怕是個難熬的夜晚，包括南韓APEX雙冠王Lunatic-Hai、台灣兩支前段戰隊閃電狼與ahq幾乎選在同時間解散，對於暴雪力推的《鬥陣特攻》電競化，無疑是一大警訊。

繼閃電狼宣布解散《鬥陣特攻》分部後，ahq幾乎同時跟進，在官方臉書宣布解散訊息，眼看「太平洋職業競技賽」只剩一個半月的時間就要開打，而屬升降賽性質的公開賽也正在進行中，兩支在台灣屬算前段、甚至頂尖的強隊，卻都相繼放棄這款遊戲，對於台灣《鬥陣特攻》電競圈可說是一大噩耗。

屋透偏逢連夜雨，曾拿下世界最頂尖聯賽之一的南韓APEX聯賽雙冠王，Lunatic-Hai整隊前往OWL發展後，儘管現在的隊伍已是一支完全不一樣的隊伍，終究無法順利發展下去，同樣選擇在今晚宣布解散，或許這也正是頂級聯賽將所有人才都吸走後，地區聯賽戰隊能否持續發展、甚至是有無意願發展的一大關鍵，這回Lunatic-Hai已經給出答案。

加上去年八月中法國頂尖戰隊Rogue因為無法整隊進入OWL，選擇解散隊伍讓隊員各自發展、去年底中國戰隊Miraculous Youngster與南韓戰隊AF兄弟隊等隊伍均宣布解散，或許各自戰隊解散原因並不相同，但對於《鬥陣特攻》官方來說，都是一種無聲的訊息。

對於這些台灣兩支戰隊的解散，儘管台灣暴雪在第一時間做出回應，也感謝戰隊全體團隊的支持與投入，並表示今年還有許多「令人興奮」的計畫，但未來各地區職業競技賽能否成功做好區域聯賽的角色，或許最重要的還是與各支戰隊間的溝通與信任、甚至是利潤分配。