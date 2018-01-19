澳網》氣到摔球拍！ 「丹麥甜心」睽違5年挺進16強

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單第三輪，大會第二種子「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天仍以6：4、6：3直落二擊敗大會第30種子荷蘭好手貝坦絲（Kiki Bertens），自2013年後再度挺進第四輪。

沃茲妮雅琪在第二盤第9局的比賽中，一度不滿判決，與主審理論，接著她在賽末點時被對手得分，回到平分（DEUCE），讓沃茲妮雅琪氣得摔球拍，不過她仍順利贏得比賽，晉級16強。

沃茲妮雅琪全場有3記愛司球（Aces），1次雙發失誤，一發得分率為71％，二發則有52％，破了3次對手發球局，非受迫性失誤為12次；貝坦絲全場有4記愛司球，但有2次雙發失誤，一發得分率為63％，二發低到只有36％，全場非受迫性失誤則多達34次。

下一場16強戰，沃茲妮雅琪將面對世界排名第20的斯洛伐克好手瑞芭莉科娃（Magdalena Rybarikova），她表示，對手有很強力的發球和正手拍，必須做好準備。

沃茲妮雅琪生涯在澳網最佳成績是2011年打進四強，但自2013年打到16強後，過去4年參賽都沒有超過第三輪，2016年澳網更是首輪就打包回府。

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪。（法新社）

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪一度在比賽中摔球拍。（法新社）

荷蘭好手貝坦絲。（路透）