NBA》待七年首成交易籌碼 沃克：離開黃蜂我會很難過

沃克被黃蜂放上談判桌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年首獲明星賽殊榮的沃克（Kemba Walker）成為交易籌碼，美媒報導合約壓力龐大的黃蜂已將沃克放上談判桌，盼能換來優質年輕球員或首輪選秀籤，沃克坦言自己並不想離開黃蜂，但現階段只能繼續打球幫助球隊。

「過去七年我一直都待在這裡，我會繼續把我該做的事情做好，幫助球隊贏球，我能做的就這樣了，這（交易）並不是我能控制的。」沃克說，27歲的他經過聯盟洗禮，逐漸成為隊上主力，本季場均21.7分、5.8助攻和1.2抄截都是全隊之冠，已連三年單季場均20分。

若真的得離開待了七年的黃蜂，沃克坦言自己會受到不小的衝擊，「我從沒面臨過這種狀況，也不知道會是什麼感覺，但我應該會挺沮喪。但就像我說的，我現在還待在這，一直以來我都為這支球隊、這個城市奉獻心力，所以在一切結束之前，我都會繼續這麼做。」沃克說，他在2011年選秀被黃蜂以首輪籤選中。

美媒認為，沃克不僅數據亮眼，也堪稱隊上最受歡迎的球員，這次會被放上談判桌，代表黃蜂已有重建準備，因為不管沃克投奔何處，球隊都將失去這位隊史得分、助攻紀錄保持人。美媒也提到，黃蜂隊上尚有巴頓（Nicolas Batum）、豪爾德（Dwight Howard）等四名球員也在交易名單，但市場吸引力遠遠不及沃克。

已在夏洛特置產、正在打造新家的沃克說：「我在這裡獲得機會、一待就是七年，為社會做了很多事、認識很多球迷，我還是會跟這個地方緊密連結，彷彿在這土生土長，這裡絕對是我的家。」

沃克是黃蜂人氣球星。（資料照，法新社）