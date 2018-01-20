NBA》不在明星賽先發名單 魏少：我有更重要的事要做

魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日NBA明星賽先發名單出爐，雷霆一哥「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）不在先發名單中，稍早魏少表態，他對此事完全不介意，因為自己還有更重要的事情要做。

魏斯布魯克表示，「明星賽不代表全部，這不會改變我，也不會改變我身為球員的身分、或是比賽的表現。這只是大家票選的結果，對我來說不代表什麼。現在不會，以後也是。」、「我不是因為明星賽才打球，我打球的目的是為了贏得比賽、得到冠軍。」

昨日公佈的西部先發名單中，有柯瑞（勇士）、哈登（James Harden）（火箭）、杜蘭特（Kevin Durant）（勇士）、卡森斯（DeMarcus Cousins）（鵜鶘）、A.戴維斯（Anthony Davis）（鵜鶘）等5人。

西部後場的排名中，柯瑞的票數在粉絲與教練中排名首位，媒體票選為第2名，哈登則在粉絲排名中名列第3，媒體票選第1名，魏少在粉絲排名票選第4名，球員、媒體票選第3名。

今年明星賽內容改制，由東、西部隊長挑選先發、替補名單，屆時魏少有可能以替補身分出賽，最終名單將在1月24日公佈。

本季至今魏斯布魯克共出賽45場，場均35.9分鐘，繳出24.8分、9.7籃板、9.9助攻的成績。