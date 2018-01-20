NBA》明星賽互選第三高票 KP：球員知道該先發的是我

波辛傑斯有信心入選明星賽替補名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽先發名單日前出爐，尼克球星「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）以些微之差沒能名列其中，波辛傑斯對於投票結果相當坦然，表示能獲球員青睞已是肯定，有信心入選替補名單。

明星賽先發名單是由球員、媒體與球迷一同投票決定，球迷選票排名佔總分的50％，球員及媒體票選排名各佔25%％。東部前場先發三人中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在球員、媒體與球迷票選中皆為前二，無懸念拿下東部前場先發兩席。

總分排名第三、搶下先發最後一席的「推特王」恩比德（Joel Embiid），則與排名第四、與先發擦肩而過的波辛傑斯相去不遠。KP在球員票選中獲第三高票，恩比德獲第四，但波辛傑斯在媒體、球迷部份皆排第四，恩比德都是第三，依分數計算辦法最終由恩比德獲得先發資格。

本屆明星賽東部前場統計結果。（取自ESPN）

對於這個投票結果感覺如何，波辛傑斯簡短有力回應：「球員知道就好，我要說的就這麼多。」對於下週將接續公布、由總教練親自選出的替補名單，波辛傑斯則展現十足信心，「希望（能入選）囉，在我看來，我理應入選，我需要做的就是繼續打出好表現、贏得比賽，結果自有分寸。」波辛傑斯說。

開季至今數據比較，波辛傑斯出賽39場，場均23.6分6.9籃板1.2助攻外帶2.4阻攻，尼克戰績20勝25敗暫居東部第十，恩比德則是出賽32場，場均23.9分11籃板3.4助攻1.9阻攻，七六人以21勝20敗名列東區第八。

恩比德與波辛傑斯。（資料照，USA Today Sports）