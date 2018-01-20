MLB》王維中能壓制韓國職棒 美媒擬出理想劇本

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投王維中在大聯盟不得志，可能被賣到韓國職棒NC恐龍隊。美國媒體認為，與其被釀酒人持續邊緣化，王維中在南韓有改變契機，或許能藉此再投回大聯盟。

據韓國媒體《mbcsportsplus》報導，NC恐龍是支很會尋找洋將的球隊，且已鎖定王維中許久，有球探認為他才25歲，未來還有很大的成長空間，現階段要能找到這樣的選手並不簡單，這也是為何NC恐龍做了許多準備。

回顧2013年規則五選秀，釀酒人前總管梅爾文（Doug Melvin）和他的團隊也是抱著莫大期待，在一片驚呼聲中挑選僅投過新人聯盟的王維中，讓他寫下年僅21歲354天就大聯盟初登板的台灣紀錄，堪稱難以打破的障礙之一。

然而，時任總教練雷尼克（Ron Roenicke）在該年沒有給予太多空間，王維中也沒能把握少數機會，出賽14場防禦率高達10.90，當時讓釀酒人看起來像是支「24人球隊」，一度被當地媒體質疑是個對球隊傷害的存在，後來被放進傷兵名單過完整個球季。

隔年釀酒人更換現任總管史登斯（David Stearns），王維中更加邊緣化，2016年規則五選秀未被放進保護名單，暴露在被選走的風險；去年，王維中3A轉戰牛棚，在打者天堂繳防禦率2.05的好成績，終於相隔3年重返大聯盟，卻只獲1.1局的投球機會，完全失去信任。

釀酒人媒體《brewcrewball》認為，王維中若加入韓職並非壞事，不僅有望重返先發投手的角色，還能賺更多錢，且依照他在小聯盟的成績來看，足以壓制韓職打者，一旦投出更好的數據，或許能依循隊友坦姆斯（Eric Thames）模式，風光重返大聯盟。

王維中若轉戰韓職能獲得更多舞台。（法新社）