NBA》暴龍雙槍合飆45分 主場拔刺中止對戰四連敗（影音）

The Toronto back court of Kyle Lowry and #DeMarDeRozan combined for 45 PTS in the @Raptors win over the @spurs!#WeTheNorth pic.twitter.com/XbIvGXUo44 — NBA （@NBA） 2018年1月20日

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰馬刺，兩隊手感不佳命中率偏低，暴龍「雙槍」羅利（Kyle Lowry）與德羅森（DeMar DeRozan）在末節發威，攜手合飆45分率暴龍挺過馬刺糾纏，以86：83險勝中止對戰四連敗，主場戰績17勝3敗續居聯盟第二。

暴龍首節23投僅7中、第二節加溫至20投11中，德羅森壓哨跳投率暴龍以44：37暫時領先。第三節中段馬刺開始回神追分，上半場11投僅2中的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）甦醒領軍一度連拿8分，率馬刺以60：63緊咬進入決勝節。

第四節倒數6分多鐘，馬刺佛比斯（Bryn Forbes）外線出手命中追成69：70剩一分落後，暴龍雙槍隨後輪番表現，在倒數2分40秒時將領先擴大到9分，但馬刺拒絕投降持續糾纏，終場前6秒佛比斯再度飆進外線追到83：86剩三分落後。暴龍德羅森隨後獲罰球機會但2罰盡失，給了馬刺一球追平的機會，然而馬刺沒能及時建功，最終就以3分差不敵暴龍。

這是暴龍自2015年12月後主場贏球後，睽違2年多再度擊敗馬刺，期間苦吞對戰四連敗不得其解，今於主場贏球後，本季主場戰績來到17勝3敗為聯盟第二，僅次馬刺的19勝2敗，主場戰績亮眼的黑衫軍，本季至今客場苦吞11勝15敗。此役出手26次僅6中的艾德瑞吉繳17分14籃板2阻攻，P.加索（Pau Gasol）貢獻15分9籃板。

暴龍羅利單場5成命中率飆全場最高24分、包括外線9投4中，其中9分集中在第四節所得，搭檔德羅森繳21分7籃板6助攻1抄截，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）貢獻15分11籃板。暴龍此役團隊命中率4成、外線命中率3成46，馬刺團隊命中率3成41、外線命中率僅2成5。

暴龍雙槍末節輪番飆分。（美聯社）

暴龍主場贏球終止對馬刺四連敗。（USA TODAY Sports）