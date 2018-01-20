羽球》戴資穎淘汰邊緣神逆轉 外媒驚愕：不敢置信！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎今在馬來西亞大師賽對上西班牙好手瑪琳，一度只差1球就要淘汰，球后展現超強韌性，一波7：1的攻勢完成大逆轉晉級冠軍戰，讓外國球迷驚呼不可思議。

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雙方前2局更下一城，戴資穎在第三局面臨16：20的淘汰大危機，隨後連趕5分反而取得賽末點，馬琳雖然追回1分，小戴撐到最後，連2下2分順利奪勝，完成驚天大逆轉，過程中讓主播大喊，「戴資穎展現超強韌性，沒有放棄過比賽！」

此役也在網路上造成轟動，羽球媒體「Badminton Talk」驚呼，「哇，從16-20打到23-21，戴資穎！！！」也有球迷說，不相信看到瑪琳這樣輸球，特別是第三局取得如此領先。

Wowww 16-20 to 23-21!!! Tai Tzu Ying!!! https://t.co/91dEKKCvCr — Badminton Talk （@BadmintonTalk） 2018年1月20日

I can't believe I just saw @CarolinaMarin lose a badminton match, especially with a lead in the third set like that! — Sam Thomas （@saminedmonton） 2018年1月20日