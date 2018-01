羽球》戴資穎淘汰邊緣神逆轉 外媒驚愕：不敢置信！（影音）

〔體育中心/綜合報導〕戴資穎今在馬來西亞大師賽對上西班牙好手瑪琳,一度只差1球就要淘汰,球后展現超強韌性,一波7:1的攻勢完成大逆轉晉級冠軍戰,讓外國球迷驚呼不可思議。

相關新聞:戴資穎逆轉秀有多神? 一張圖表告訴你

雙方前2局更下一城,戴資穎在第三局面臨16:20的淘汰大危機,隨後連趕5分反而取得賽末點,馬琳雖然追回1分,小戴撐到最後,連2下2分順利奪勝,完成驚天大逆轉,過程中讓主播大喊,「戴資穎展現超強韌性,沒有放棄過比賽!」

此役也在網路上造成轟動,羽球媒體「Badminton Talk」驚呼,「哇,從16-20打到23-21,戴資穎!!!」也有球迷說,不相信看到瑪琳這樣輸球,特別是第三局取得如此領先。

I can't believe I just saw @CarolinaMarin lose a badminton match, especially with a lead in the third set like that!