NBA》一哥布克30分領軍 太陽五成命中率轟垮金塊（影音）

Devin Booker and Jamal Murray scored 30 PTS each as they dueled from start to finish in Denver! pic.twitter.com/L92dZVkzzO — NBA （@NBA） 2018年1月20日

〔體育中心／綜合報導〕太陽今作客丹佛拿下久違勝利，一哥布克（Devin Booker）轟下全場最高30分搭配5籃板5助攻領軍，太陽全隊命中率直逼五成，自第二節開始一路保持領先，終場以108：100收下苦等2年的對戰勝利，終止對金塊七連敗。

月初太陽作客金塊因班機故障延誤，開賽前5小時才抵達丹佛，身心俱疲最終以111：134吞敗，這回再造訪丹佛，太陽得以按照正常行程規劃，比賽前一天已抵達下塌飯店，充分休息後蓄勢待發。

首節打完取得2分領先的太陽，在第二節開節以17：3猛攻火速拉開比分，最多曾領先對手多達15分，易籃後金塊J.穆雷（Jamal Murray）帶頭追分，第三節開節連拿7分追成59：62，太陽隨後回敬11：0攻勢再度擴大領先。金塊在終場前3分多鐘追回剩4分落後，但接著6次出手盡墨，太陽甩開糾纏贏得勝利。

太陽一哥布克上場35分鐘，23投11中包辦4顆三分球，轟下全場最高30分外帶5籃板5助攻，華倫（TJ Warren）17投11中獲次高25分，板凳出發的J.傑克森（Josh Jackson）坎南（Isaiah Canaan）各貢獻16分包辦6記外線。

金塊J.穆雷轟進5顆三分球同獲全場最高30分，約基奇（Nikola Jokic）飆14分17籃板5助攻。金塊團隊命中率4成49、外線命中率3成89，而太陽則是火燙的4成94命中率，三分線出手33次投進14球，外線命中率4成24。

布克轟30分率太陽終止對金塊七連敗。（美聯社）

金塊J.穆雷同場飆30分較勁。（美聯社）