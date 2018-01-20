羽球》球后強心臟！ 戴資穎躲4賽末點逆轉晉決賽

戴資穎一夜好眠，恢復精神，扳倒前球后瑪琳。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界羽球巡迴賽Super 500馬來西亞大師賽今天進行四強戰，世界球后戴資穎今天與前球后瑪琳爭奪決賽門票，雙方纏鬥79分鐘，小戴決勝局化解四個賽末點，以12：21、21：15、23：21，演出超級逆轉秀，展現超強韌性，挺進明天冠軍賽。

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戴資穎昨天比賽時忍著不適，直落二拍下中國陳雨菲，她昨天氣管緊縮，換氣、有點喘，她在IG透露，已經舒服了一些，謝謝球迷關心。

戴資穎今天首局失誤較多，回球掛網、出界居多，假動作依舊到位，騙得瑪琳氣得用球拍揮地板。

首局以12：21拱手讓人，次局換邊後，小戴找回攻擊節奏，失誤也下降許多，對方變得急躁，小戴趁機拉開比分，次局以21：15把戰局逼進決勝局。

決勝局戴資穎幾乎處於落後，最多7分差，小戴一路苦追，避免掉入對方圈套，小戴使出拿手假動作，影響對方啟動也連連擊出致勝球，16：20時，連下4分，追成20平手，小戴反倒逼出賽末點，對方最後接連以兩個失誤，讓小戴驚險收下史詩般對決勝利。

面對世界第4的瑪琳，球后戴資穎收下對戰五連勝，目前對戰6勝4負。

戴資穎決賽對手將是日本山口茜、泰國依瑟儂的勝方。

戴資穎。（美聯社）

戴資穎一夜好眠，恢復精神，扳倒前球后瑪琳。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎一夜好眠，恢復精神，扳倒前球后瑪琳。（BadmintonPhoto提供）