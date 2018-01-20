OWL》達拉斯燃火隊、上海龍之隊一勝難求 難兄難弟續當爐主

[1]達拉斯燃火再吞一敗，與龍之隊繼續苦蹲爐主。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽本（20）日來到第二週第三日賽事，首場首爾王朝依舊火力四射、橫掃對手，成為首支四勝隊伍，暫居龍頭；緊接著兩支零勝的爐主對決，由佛羅里達暴動者擊敗上海龍之隊，擺脫墊底位置；最後則是倫敦烈火對上達拉斯燃火，這場全勝與零勝隊伍的較量，燃火隊只有在綠洲城拿下一局，最終還是以1比3落敗，繼續陪著龍之隊零勝墊底。

首場由首爾王朝對上波士頓反抗者，首局垃圾鎮護送圖王朝隊順利以3比2勝出；第二局月球殖民地先是佔領兩據點後，再將對手攻勢壓制只得到1分，拿下第二勝；第三局首爾王朝繼續衝刺，在綠洲城控制圖完封對手，最後第四局努巴尼成功守住最後C點，以3比2拿下第四勝。最終王朝隊以4比0完封對手，成為首支四勝隊伍。

[2]首爾王朝繼續保持不敗之身。（取自Twitch）

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第二場由上海龍之隊對上佛羅里達暴動者，這場對兩隊來說都是破蛋好機會，而暴動者隊成功把握，首局多拉多護送圖雖然雙方都無法抵達終點，但暴動者隊還是以2比1勝出；第二局阿努比斯神廟再以2比1連下兩城，第三局伊利斯歐更是完封對手，最後第四局龍之隊依舊無法拿下第三點，被後攻的暴動者隊連拿三點，以直落四落敗，只得繼續待在爐主位置。

[3]暴動者隊在首局多拉多守住龍之隊攻勢。（取自Twitch）

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第三場由倫敦烈火對上達拉斯燃火，兩支季前大熱門在開賽後卻呈現不同結果，一勝難求的燃火隊本場依舊艱困，首局垃圾鎮攻勢被烈火隊守下，以2比3落敗；第二局月球殖民地更是被烈火隊完封，再吞一敗；燃火隊直到第三局綠洲城才將士用命，死守據點成功拿下一勝，儘管第四局將烈火隊帶進加賽，但時間已經歸零的燃火隊在加賽無法守住A點情況下，還是以3比4吞敗。最終倫敦烈火拿下本季第三勝，燃火隊依舊無法開胡。

[4]達拉斯燃火挑戰零敗倫敦烈火，最終只有在第三局拿下一個小分。（取自Twitch）

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