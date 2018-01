戴資穎再戰依瑟儂拚后冠 今日賽事預告與轉播

戴資穎今將與強敵依瑟儂爭冠。(資料照,美聯社)

早安,自由體育為您送上精彩賽事!

澳網迎來第七日賽程,我國眾女將依舊在場上奮戰,「詹家姊妹」在今日都有混雙比賽,早上8點詹詠然與英國選手傑米穆雷(Jamie Murray)組合對上美國拉姆(Rajeev Ram)/斯洛維尼亞克蕾帕(Andreja Klepac)。約在下午1點左右(同場地之前比賽結束後開始),詹皓晴與紐西蘭老戰友維納斯對上中國楊釗煊/巴基斯坦庫雷西(Aisam-Ul-Haq Qureshi),而表現亮眼的謝淑薇與中國彭帥的女雙在下午1時(同場地之前比賽結束後開始)將出戰16強賽。喜愛網球的球迷們,一起為台灣選手加油!

男單第四輪方面,頭號種子「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)將面對阿根廷「小巨人」史瓦茲曼(Diego Schwartzman)。第三種子保加利亞迪米特洛夫(Grigor Dimitrov)將對上地主「壞小子」基里奧斯(Nick Kyrgios)。

女單第四輪方面,「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)將出戰斯洛伐克好手瑞芭莉科娃(Magdalena Rybarikova)。世界排名第6的烏克蘭美女絲維托麗娜(Elina Svitolina)將對上生涯首闖大滿貫賽第四輪的捷克艾拉多娃(Denisa Allertova)。

馬來西亞大師賽,戴資穎一路過關斬將來到了女單冠軍賽,將面對泰國依瑟儂。依瑟儂可以說是小戴最難纏的對手,雙方生涯對戰19次,依瑟儂贏得10次,也是小戴在女單世界排名前10名中唯一勝率不到五成的對手。各位球迷記得鎖定比賽為戴資穎加油!

另一場西部強權對壘,火箭主場迎戰勇士。勇士本季客場狀況火燙,21勝3負並且保持客場14連勝中,兩隊前次交手陣中主將杜蘭特(Kevin Durant)與哈登(James Harden)都沒出賽,今天兩位前雷霆悍將交手將擦出什麼火花?各位球迷可千萬不能錯過。

SBL方面,下午2點璞園對上富邦,下午4點裕隆對上金酒,晚間6點壓軸是由達欣面對台啤,今日將是例行賽最後一次在彰化縣體育館進行,當地球迷可以把握機會前往觀看精采比賽,也能夠收看自由體育為您即時文字轉播!

澳網

08:00開打(FOX SPORTS、FOX SPORTS 3)

2018BWF世界羽球巡迴賽

12:00 女單決賽

NBA例行賽

07:00 雷霆@騎士(D-Live) 緯來體育

09:30 勇士@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

SBL例行賽

14:00 璞園 vs. 富邦

16:00 裕隆 vs. 金酒

18:00 達欣 vs. 台啤

地點:彰化縣立體育場

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台