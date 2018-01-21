戴資穎再戰依瑟儂拚后冠 今日賽事預告與轉播

戴資穎今將與強敵依瑟儂爭冠。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網迎來第七日賽程，我國眾女將依舊在場上奮戰，「詹家姊妹」在今日都有混雙比賽，早上8點詹詠然與英國選手傑米穆雷（Jamie Murray）組合對上美國拉姆（Rajeev Ram）／斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）。約在下午1點左右（同場地之前比賽結束後開始），詹皓晴與紐西蘭老戰友維納斯對上中國楊釗煊／巴基斯坦庫雷西（Aisam-Ul-Haq Qureshi），而表現亮眼的謝淑薇與中國彭帥的女雙在下午1時（同場地之前比賽結束後開始）將出戰16強賽。喜愛網球的球迷們，一起為台灣選手加油！

男單第四輪方面，頭號種子「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將面對阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。第三種子保加利亞迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）將對上地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）。

女單第四輪方面，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）將出戰斯洛伐克好手瑞芭莉科娃（Magdalena Rybarikova）。世界排名第6的烏克蘭美女絲維托麗娜（Elina Svitolina）將對上生涯首闖大滿貫賽第四輪的捷克艾拉多娃（Denisa Allertova）。

馬來西亞大師賽，戴資穎一路過關斬將來到了女單冠軍賽，將面對泰國依瑟儂。依瑟儂可以說是小戴最難纏的對手，雙方生涯對戰19次，依瑟儂贏得10次，也是小戴在女單世界排名前10名中唯一勝率不到五成的對手。各位球迷記得鎖定比賽為戴資穎加油！

另一場西部強權對壘，火箭主場迎戰勇士。勇士本季客場狀況火燙，21勝3負並且保持客場14連勝中，兩隊前次交手陣中主將杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）都沒出賽，今天兩位前雷霆悍將交手將擦出什麼火花？各位球迷可千萬不能錯過。

SBL方面，下午2點璞園對上富邦，下午4點裕隆對上金酒，晚間6點壓軸是由達欣面對台啤，今日將是例行賽最後一次在彰化縣體育館進行，當地球迷可以把握機會前往觀看精采比賽，也能夠收看自由體育為您即時文字轉播！

澳網

08:00開打（FOX SPORTS、FOX SPORTS 3）

2018BWF世界羽球巡迴賽

12:00 女單決賽

NBA例行賽

07:00 雷霆@騎士（D-Live） 緯來體育

09:30 勇士@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

SBL例行賽

14:00 璞園 vs. 富邦

16:00 裕隆 vs. 金酒

18:00 達欣 vs. 台啤

地點：彰化縣立體育場

轉播:緯來體育、愛爾達體育二台