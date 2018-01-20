澳網》全場20顆ACE 伯蒂奇直落三擊敗波特羅

伯蒂奇（Tomas Berdych）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕賽會第19種子，捷克好手伯蒂奇（Tomas Berdych）今天直落三以6：3、6：3、6：2擊敗阿根廷巨人波特羅（Juan Martin del Potro），成功晉級16強。

首盤比賽第2局波特羅就遭到破發，伯蒂奇以2：0領先。但後2局阿根廷人連破帶保，將比賽拉回原點。可惜第6局伯蒂奇二度破發，比分來到4：2。隨後第7、8局雙方各自保發，關鍵第9局伯蒂奇順利拿下，率先以6：3拿下首盤。

來到第二盤，伯蒂奇馬上就破了波特羅的發球局，以2：0領先。第3至第8局雙方互保，比分依舊伯蒂奇領先5：3。第9局，捷克人輕鬆破發，以6：3再下一城。

到了第三盤，伯蒂奇延續氣勢以5：0遙遙領先，最後以6：2拿下比賽勝利。伯蒂奇全場20顆ACE和77%一發得分率是贏球關鍵。

賽後，伯蒂奇表示：「我今天做足了準備，我的策略也相當奏效，很高興今天能夠贏球。波特羅也今天打得相當好，他能夠重返澳網我很替他開心。」

伯蒂奇下一場將面對來自義大利的佛格尼尼（Fabio Fognini）。

波特羅（Juan Martin del Potro）。（美聯社）