中職》趁早動刀、扎實復健 中信黃恩賜拚復出

中信兄弟黃恩賜。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信去年選秀第2輪挑中的投手黃恩賜，去年10月5日進行右手肘韌帶置換（Tommy John）手術，正在春訓基地積極復健，二軍復健投手教練佛斯特（John Foster）說：「有觀察到恩賜復健很努力，一定可以完整地把身體調到職棒選手的強度。」

21歲黃恩賜去年原以簽約金440萬元、月薪10萬元披上黃衫，後因體檢未過，重談合約減為380萬、7萬，他也決定趁早開刀，用右手腕的掌長肌肌腱來修補只剩20%的手肘韌帶，目前邁入復健第3個月，尚不確定何時可開始投球。

到台大醫院進行手術前，醫生給黃恩賜兩種選擇，一是開刀，一是只需透過復健強化，黃恩賜說：「我想就趁年輕早點動刀，恢復能力比較好，如果繼續撐，韌帶遲早會斷。」

第一次動手術，對黃恩賜當然是賭注，他不諱言起初很擔心，怕傷勢復元後，投球無法回到以往水準，不過，因為許多前輩有成功經歷，也增添他的信心，「像郭泓志賢拜多次開刀都能回來，我應該也可以做到。」

黃恩賜歸期未定，在開始投球前，都由防護員帶著復健，直到恢復傳接球後，再交給佛斯特訓練。由於復健枯燥乏味，看到隊友投球，黃恩賜也會「手癢」，詢問防護員能否用左手丟球，答案當然是不行。

其實黃恩賜也知道，動刀後最重要的是復健過程必須扎實，現階段重點就是肌力訓練，他說，包括下半身、核心、背部肌力，都想做到比以前更好，「希望肌力、柔軟度等強度都能恢復到原本的2倍，等開始丟球後，比較能找回感覺。」

中信兄弟黃恩賜。（記者黃志源攝）