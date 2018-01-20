LOL》J Team奪LMS開幕戰勝利 FoFo首局一人抵MT全員輸出

[1]JT開幕戰以2-1取得勝利，FoFo柔依一放出果然就毀滅世界。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽今（20）日正式展開，開幕戰由J Team對上MAD TEAM，JT靠著雙坦門神及FoFo一人抵對方全隊輸出打下江山、取得首局勝，但MT第二局也靠著強開控制組合扳回一城；第三局JT回到雙坦組合，主打營運流，順利拿下關鍵末局，最終就以2比1拿下開幕戰勝果。

[2]首局雙方選角。（取自Garena Live）

首局9分鐘史瓦妮選擇入野搶紅，反遭嘉文四世及支援的雷茲收下人頭，取得首殺；2分鐘後JT中野也成功擊殺雷茲並推倒中外塔打出破口。

16分鐘雙方中路交戰，原被強開的JT反打出0換3並貫通中路至高地，成功掌握視野、橫掃地圖物件，再於25分鐘穩吃巴龍，JT從下路打進高地再收三顆人頭，順利在28分鐘推倒主堡取得首勝。

賽後操作柔依的FoFo被評為單局MVP，其打出3/0/4成績、輸出2萬幾乎等同MT全員傷害。

[3]首局賽後數據。（取自Garena Live）

[4]第二局雙方選角。（取自Garena Live）

第二局MT靠著札克及卡蜜兒組合無往不利、滾起人頭數，20分鐘直接吃下巴龍，擊殺數來到11比3。27分鐘MT打出一波ACE，推倒下路水晶兵營，接著又在中路如法炮製一次ACE，順利在30分鐘摧毀主堡，追平比數。賽後MVP由操作札克的KONGYUE獲選，不斷摧毀對方陣型，為致勝一大功臣。

[5]第二局賽後數據。（取自Garena Live）

[6]第三局雙方選角。（取自Garena Live）

第三局MT早早策劃5殺2，但JT也拿下首塔做回應；15分鐘庫奇先被嘉文四世抓下，但鄂爾趕上成功開大控場報仇，再順手收下中外塔。隨著巴龍現蹤，擁有主動權的JT多次靠著雙坦扛住巴龍、下路小兵湧入對方高地，MT被智商壓制無法取捨，巴龍最終落入JT口中。

31分鐘JT從下路進犯高地打出0換4，最終就在34分鐘拿下主堡，以2比1取得本季首勝。第三局MVP由操作塔里克的Ysera獲得，1殺1死13助攻助隊友在關鍵時刻續命，關鍵巴龍局不斷奶陣中雙坦，也成為JT得以致勝的關鍵。

[7]第三局賽後數據。（取自Garena Live）