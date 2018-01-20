LOL》擊敗MT奪首勝 JT FoFo：教練說我柔依玩得不太好

FoFo賽後接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽今（20）日揭開序幕，由J Team以2比1擊敗新成立戰隊MAD TEAM。首局拿出柔依、一人輸出幾乎等同MT全員傷害的FoFo賽後接受現場主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：對於比賽內容感到滿意嗎？

FoFo：不算太滿意，有很多配合不到位。

Jessie：今天對手MT表現？

FoFo：表現算不錯，滿敢打、操作都滿好的。

Jessie：你認為MT有機會成為本季的RG嗎？（指首賽季就有好表現）

FoFo：我覺得他們如果再磨合好一點的話，有機會打進季後賽。

Jessie：明星賽到現在過了一個月，比賽版本有沒有比較明顯改變？

FoFo：它削弱了中路角色，我花很多時間適應。

Jessie：你還是很殺欸！

FoFo：我柔依教練說玩得不太好，我很努力在練習。（Jessie：叫他出來單挑）

Jessie：不只是中路，近期很多法師角色都會帶變更召喚師技能符文，為何興起？

FoFo：太多變化了，你可以改變召喚師技能，甚至換成傳送支援別路，中路本來就是支援的位置，可以讓對手遊戲變得更難打，我覺得應該是強的選手帶大家就跟著學。

Jessie：Tabe有說這版本非常吃重中路跟打野。

FoFo：我覺得中野確實在這版本滿重要的，但其他路配合也是滿重要的，如果沒配合好還是沒有用。

Jessie：JT打野都非常年輕，會不會壓力很大？

FoFo：我就想辦法跟他們多配合，告訴他們我中路需要什麼。

Jessie：HANA表現？

FoFo：有點緊張，如果能更適應比賽會更好。

Jessie：第二局輸給對方，如何迅速調整狀況？

FoFo：輸的那場我們都知道問題出在哪，教練把問題檢討掉，我們就把第三場當成第一場打，沒有壓力。

Jessie：湯米賽前有提到現在JT的CALLER是小汪，我們都知道你之前是主CALL、小V在RG也是，為何本季交給小汪？

FoFo：他輔助打得滿好的，對局勢了解說不定會比我們更好，也想專注在操作上，就把這重責大任交給他。

Jessie：LMS本季非常多隊伍引進韓援，會不會把韓援當成本季要打敗目標？

FoFo：我覺得韓國中路基本功很扎實，面對他們要特別小心，一不小心就會被單殺，滿期待（面對他們）。

拿出柔依的FoFo奪首局MVP。（取自Garena Live）