SBL》做夢到想不到！金酒邱金龍特大三分球絕殺達欣

金酒邱金龍（左三）最後一擊，遠拋拿下逆轉戰局的3分球，以76比74氣走領先大半場的達欣虎隊。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕SBL例行賽今晚由金門酒廠對上台北達欣工程，原本打到最後還以73：74落後的金酒，靠著邱金龍在比賽結束最後1.3秒時從後場投進1記特大號絕殺三分球，最終金酒反以76：74逆轉拿下本季對達欣的三連勝。

原本一路落後的金酒，第四節剩下2分53秒，張容軒2罰全中，加上邱金龍籃下補籃，金酒一波攻勢追到僅剩1分之差，達欣最後一波進攻原本只等時間結束就能獲勝，但林宜輝在三分線出手不但沒進，還被邱金龍撿到籃板後，隨手往籃框丟，想不到球竟然直接投進，最後以特大號三分球絕殺達欣。

金酒邱金龍最後一擊，遠拋拿下逆轉戰局的3分球。（記者廖耀東攝）

金酒邱金龍（左一）最後一擊，遠拋拿下逆轉戰局的3分球，以76比74氣走領先大半場的達欣虎隊。（記者廖耀東攝）

金酒邱金龍（左二）最後一擊，遠拋拿下逆轉戰局的3分球，以76比74氣走領先大半場的達欣虎隊。（記者廖耀東攝）

金酒老將張容軒砍下全場最高的27分，蘇奕晉則攻下全隊次高的18分，而洋將拉莫斯也有繳出15分、14籃板「雙十」的亮眼成績。

金酒張容軒拿下27分，全隊最高分。（記者廖耀東攝）

達欣部分則由蘇翊傑攻下全隊最高20分，林宜輝挹注17分，布拉則也有16分15籃板進帳。

達欣蘇翊傑。（記者廖耀東攝）