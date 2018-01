韓裔專欄作家爆：王維中證實加盟韓職 年薪70萬美元！

效力美職釀酒人隊的左投王維中,傳出將加盟南韓職棒NC恐龍隊。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕效力美職釀酒人隊的左投王維中,日前多方消息傳出將加盟南韓職棒NC恐龍隊,且準備買斷合約,昨深夜大聯盟專欄韓裔作家金成珉在推特上爆料,釀酒人隊已和韓職NC恐龍達成共識,王維中將加盟NC恐龍隊。

根據金成珉(Sung Min Kim)推特,他說此消息已經證實,大聯盟釀酒人隊和韓職NC恐龍達成共識,NC恐龍將在未來幾天正式公布,王維中將成為韓國職棒選手,轉隊後薪資將會是70萬美元(約2060萬台幣),並附帶激勵獎金,不過總價值並未提及。

綜合媒體報導,若以王維中領年薪70萬美元計算,由於韓職目前有15位以上洋將年薪破100萬美元,以韓職水準算中等級洋將。據傳目前王維中仍在台灣等待進一步消息,不過NC恐龍隊春訓地點會在亞利桑那州,外界認為王會先去南韓跟球隊會合,再來準備春訓事宜。

Source confirms #Brewers LHP, Wei-Chung Wang is signing with NC Dinos in the #KBO for ~$700K plus incentives. Deal expected to be official in the next few days. @GOCPBL 1st.