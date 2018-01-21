韓裔專欄作家爆：王維中證實加盟韓職 年薪70萬美元！

效力美職釀酒人隊的左投王維中，傳出將加盟南韓職棒NC恐龍隊。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕效力美職釀酒人隊的左投王維中，日前多方消息傳出將加盟南韓職棒NC恐龍隊，且準備買斷合約，昨深夜大聯盟專欄韓裔作家金成珉在推特上爆料，釀酒人隊已和韓職NC恐龍達成共識，王維中將加盟NC恐龍隊。

根據金成珉（Sung Min Kim）推特，他說此消息已經證實，大聯盟釀酒人隊和韓職NC恐龍達成共識，NC恐龍將在未來幾天正式公布，王維中將成為韓國職棒選手，轉隊後薪資將會是70萬美元（約2060萬台幣），並附帶激勵獎金，不過總價值並未提及。

綜合媒體報導，若以王維中領年薪70萬美元計算，由於韓職目前有15位以上洋將年薪破100萬美元，以韓職水準算中等級洋將。據傳目前王維中仍在台灣等待進一步消息，不過NC恐龍隊春訓地點會在亞利桑那州，外界認為王會先去南韓跟球隊會合，再來準備春訓事宜。

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