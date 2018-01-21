NBA》肩傷無礙恢復訓練 厄文明對魔術重返先發

厄文明對魔術將歸隊先發。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因肩部不適缺陣一場後，塞爾提克明星控衛厄文（Kyrie Irving）即將歸隊，美媒報導厄文今參加完整球隊練習，明對魔術之戰就會重返先發，受訪時表示目前球隊進攻還需要再做調整。

上役塞爾提克對七六人的比賽，厄文因肩部不適高掛免戰牌，MRI檢查結果並未發現結構性損傷，厄文歸隊後將持續接受治療，「我還需要做些調整，但很開心能回場比賽，很開心多了幾天能重新調整，把該做的事情做好，調整到好的狀態上場打球。」厄文說。

塞爾提克在厄文缺陣後火力銳減，對七六人之戰僅拿80分寫本季新低，統計數據指出，有厄文領軍的塞爾提克進攻效率值為108.1，厄文不在場上時銳減到97.5。總教練史帝文斯（Brad Stevens）表示，早在厄文因傷缺陣之前，球隊進攻就已經需要調整，得改善得分偏低的窘況。

厄文也說球隊的進攻尚在調整，必須注意更多的細節才能打好比賽，「我們得把握得分機會，比賽中有許多小細節是數據表上看不到的，但這些小細節卻會大大的影響比賽，一個跑動速度就攸關能否幫隊友製造好的空檔，我們得在彈指之間做出決定。」厄文說。