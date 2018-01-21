NBA》誇張！雷霆魏少「雙20」率隊轟148分打趴騎士

魏斯布魯克雙20領軍，雷霆擊垮騎士。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆今日前往克利夫蘭客場挑戰騎士，首節絲毫不給地主顏面，單節進帳43分，宣告此仗將爆量得分，「CPR連線」安東尼（Carmelo Anthony）、P.喬治（Paul George）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）合力貢獻88分，魏少附帶「雙20」成績單，終場以148：124大勝騎士，拉出一波4連勝。

雷霆、騎士上演一場進攻大戰，騎士除了首節僅拿24分外，其餘三節得分都逾30分，想不到雷霆更兇猛，他們團隊共出手100次，命中58球，命中率高達58％，且籃板共抓52個，包括16個進攻籃板，又送出37次助攻，整體表現確實比騎士高出一截。

P.喬治19投12中，包括5顆三分球，攻下全隊最高36分；安東尼挹注29分及10籃板；中鋒亞當斯（Steven Adams）投13次命中12球，攻下25分、10籃板。魏斯布魯克雖是4人之中，得分最少的，他全場出手17次命中9球，攻下23分、20助攻與9籃板，全隊攻勢再他帶動下，逼得對手騎士防不勝防。

騎士上回在主場被對手痛擊，得追朔至1972年1月3日，當時他們被七六人狂轟148分，事隔46年再次發生「148慘案」。

「大帝」詹姆斯（LeBron James）僅攻下18分、7助攻，距離締造個人生涯總得分3萬分里程碑，還差7分，只能等待下回前往馬刺主場挑戰；「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）貢獻全隊最高24分，即便克城軍團隊共6人得分上雙，整體火力仍難與和客隊相比；洛夫（Kevin Love）因感冒身體不適，僅上場3分多鐘，成為球隊禁區居劣勢一大關鍵。

詹姆斯離生涯3萬分還有7分的距離。（法新社）