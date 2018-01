NBA》挺明星賽選秀直播 柯爾：都是明星有啥好丟臉的

勇士總教練樂見明星賽選秀全程轉播。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕本屆明星賽先發名單已出爐,將由東西部最高票的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與「萌神」柯瑞(Stephen Curry)擔任隊長,以選秀方式組隊對抗,勇士隊總教練柯爾(Steve Kerr)認為應透過電視轉播選秀,但聯盟目前傾向低調行事。

下月開打的明星賽將採全新賽制,由東西部最高票球員擔任隊長,另外8位球員則由隊長透過選秀自由組隊,盼能激盪全新火花。聯盟日前公布票選結果,確定由詹姆斯及柯瑞擔任隊長,然而選秀過程是否該公開引發熱烈討論,部分球員主動表態,詹姆斯和巫師球星沃爾(John Wall)都贊同應在電視轉播上公開選秀,而勇士主帥柯爾今受訪時也大力贊同。

美媒記者透露,在今天勇士對火箭賽前,總教練柯爾受訪時對明星賽全新賽制表達獨到見解,認為選秀過程應透過電視轉播全程公開,因為就算球員在選秀「吊車尾」才被選中也沒什麼好丟臉的,因為他們就已經是明星球員了。

美媒笑稱,大家想看選秀轉播的理由完全相同,就是想看看詹姆斯與柯瑞兩人為了選秀挑隊友,究竟會用什麼方法溝通交涉,認為這場好戲精彩可期。然而,眾人期盼的選秀轉播想實現恐有難度,因為聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)近日受訪時堅持,公開選秀過程會讓球員陷入詭異窘境。

The #NBAAllStar reserves (as selected by NBA head coaches) will be revealed 6pm/et January 23 @NBAonTNT



The #NBAAllStar team rosters (as drafted by team captains #LeBronJames and #StephenCurry) will be revealed 7pm/et January 25 @NBAonTNT pic.twitter.com/pyLSlCkO23