NBA》挺明星賽選秀直播 柯爾：都是明星有啥好丟臉的

勇士總教練樂見明星賽選秀全程轉播。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽先發名單已出爐，將由東西部最高票的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與「萌神」柯瑞（Stephen Curry）擔任隊長，以選秀方式組隊對抗，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）認為應透過電視轉播選秀，但聯盟目前傾向低調行事。

下月開打的明星賽將採全新賽制，由東西部最高票球員擔任隊長，另外8位球員則由隊長透過選秀自由組隊，盼能激盪全新火花。聯盟日前公布票選結果，確定由詹姆斯及柯瑞擔任隊長，然而選秀過程是否該公開引發熱烈討論，部分球員主動表態，詹姆斯和巫師球星沃爾（John Wall）都贊同應在電視轉播上公開選秀，而勇士主帥柯爾今受訪時也大力贊同。

美媒記者透露，在今天勇士對火箭賽前，總教練柯爾受訪時對明星賽全新賽制表達獨到見解，認為選秀過程應透過電視轉播全程公開，因為就算球員在選秀「吊車尾」才被選中也沒什麼好丟臉的，因為他們就已經是明星球員了。

美媒笑稱，大家想看選秀轉播的理由完全相同，就是想看看詹姆斯與柯瑞兩人為了選秀挑隊友，究竟會用什麼方法溝通交涉，認為這場好戲精彩可期。然而，眾人期盼的選秀轉播想實現恐有難度，因為聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）近日受訪時堅持，公開選秀過程會讓球員陷入詭異窘境。