NBA》罰球命中率一成求解？ 湖人主帥祭出禪師法寶

湖人團隊罰球表現低迷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨以99：86擊敗溜馬，但團隊罰球表現不佳的問題未見起色，昨單場14投2中、僅1成43的團隊罰球命中率慘寫本季聯盟最糟紀錄，總教練華頓（Luke Walton）強調球員並無技術層面問題，盼藉助冥想方式幫助球隊。

截至今日數據顯示，湖人本季累積團隊罰球命中率6成68全聯盟墊底，雷霆則以7成06排名倒數第二，湖人隊上目前沒有任何一位球員的個人罰球命中率超過7成60，而昨天對鵜鶘單場罰球14投2中也讓球員百思不得其解。

唯一投進罰球的克拉克森（Jordan Clarkson）形容罰球問題彷彿病毒般傳染，南斯（Larry Nance Jr.）直言一切太過瘋狂，自嘲表示：「這是滾雪球效應還是甚麼嗎？我不知道，這真是太瘋狂了，我們是不是寫下甚麼紀錄了，助我們好運。」

總教練華頓盼藉冥想幫助球員。（資料照，法新社）

究竟到底哪個環節出了問題，球員們與總教練都還在尋找答案，但兩邊一致認同並不是技術層面的問題，南斯表示雖然自己罰球近況是恐怕是近三年最糟，但他並沒有疏於練習，「我每一天都在練習罰球，我也不知道到底是怎麼了，可能心理層面上要再加強。」南斯說。

總教練華頓承認球隊罰球近況令人困惑，開季至今有許多比賽都飽受牽連，儘管發憤練習與自信心常是解決之策，但他確信球員在技術層面上毫無問題，「他們的罰球能力都非常出色，所以並不是球技問題困擾他們，我們只需要屏除心中雜念，一球一球投，慢慢搞定問題。」華頓說。

華頓透露自己是冥想訓練的擁護者，效法「禪師」傑克森（Phil Jackson）將冥想訓練帶入球隊，曾在比賽日請專家到球隊休息室指導球員進行冥想，但華頓承認，他明白冥想訓練非常困難，也理解不是每一位年輕球員都能接受，但仍深信其效，也許能有幾個人從中獲益。

「心理就跟肌肉一樣，是可以被訓練的，這需要努力、需要很多時間，特別是我們現在每天都被社群媒體和手機持續轟炸，大家得明白，在這項運動裡，我們能透過心智鍛鍊得到好處。」華頓說。

總教練華頓認為球員在技術層面毫無問題。（資料照，法新社）