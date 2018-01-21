NBA》7秒內連追5分 熱火驚奇逆轉黃蜂（影音）

J.強森7秒內連拿5分驚奇追平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今作客黃蜂上演逆轉驚奇，J.強森（James Johnson）在倒數一分鐘只花不到7秒連得5分追平，單節大爆發的歐利尼克（Kelly Olynyk）隨後在比賽最後0.2秒罰進致勝分，終場以106：105驚險奪勝。

此役戰況瞬息萬變，上半場一度取得雙位數領先的熱火，在易籃後遭對手窮追猛打，黃蜂在第三節衝出16：6猛攻一舉逆轉超前，期間巴頓（Nicolas Batum）一人獨拿14分殺翻全場，熱火單節17：35反變落後。

第四節熱火高速回溫，歐利尼克此役得到16分有14分集中在決勝節，急起直追的熱火於終場前1分鐘仍以100：105落後，比賽結束倒數37秒熱火叫暫停，為驚奇逆轉秀揭開序幕，暫停結束後熱火發球，J.強森直闖籃下接獲傳球雙手灌進2分，黃蜂球權準備進攻，巴頓面向場外接球，一轉身球竟被J.理查森（Josh Richardson）一把搶走，J.強森接球出手飆進外線，7秒內連得5分驚奇追平，換黃蜂喊暫停。

HEAT down 5 with under a minute to play... no big deal.



James Johnson. 5 points in 4 seconds. #HEATculture pic.twitter.com/9Q8s96SayD — Miami HEAT （@MiamiHEAT） 2018年1月21日

隨後黃蜂巴頓上籃未果，在最後5秒鐘跳投出手也沒進，熱火歐利尼克抓下防守籃板直接運球推進反攻，準備切入籃下時手疑被擋了一下，整個人失去平衡倒地，裁判響哨判定黃蜂豪爾德（Dwight Howard）防守犯規，在最後0.2秒送歐利尼克上罰球線，主場球迷強力鼓譟表達不滿，歐利尼克第一罰彈框而出，第二罰破網得到致勝分，終場熱火就以106：105踢館黃蜂。

KELLY WINS IT FOR MIAMI! pic.twitter.com/WrwqFuKiGQ — Miami HEAT （@MiamiHEAT） 2018年1月21日

防守被吹犯規的豪爾德賽後大聲喊冤，直呼他根本都還沒出手，歐利尼克就已經掉球倒地了，「我覺得在這種比賽時間點，那顆球根本不該響哨的，他們應該讓時間跑完，兩隊打延長賽。」豪爾德說，歐利尼克則回應他當時正試圖推進，結果被對手犯規。

而接球出現瑕疵、間接被對手7秒內拿5分的巴頓則說：「我沒有看到他，我當時面朝底線接球，然後他就從後面過來了，我不知道他在我後面，我才剛碰到球，我背後又沒有長眼睛。」黃蜂總教練賽後開罵，直言球隊完全缺乏專注力、對抗性與球技。

歐利尼克切入製造犯規罰進致勝分。（美聯社）