NBA》7秒內連追5分 熱火驚奇逆轉黃蜂（影音）

J.強森7秒內連拿5分驚奇追平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火今作客黃蜂上演逆轉驚奇,J.強森(James Johnson)在倒數一分鐘只花不到7秒連得5分追平,單節大爆發的歐利尼克(Kelly Olynyk)隨後在比賽最後0.2秒罰進致勝分,終場以106:105驚險奪勝。

此役戰況瞬息萬變,上半場一度取得雙位數領先的熱火,在易籃後遭對手窮追猛打,黃蜂在第三節衝出16:6猛攻一舉逆轉超前,期間巴頓(Nicolas Batum)一人獨拿14分殺翻全場,熱火單節17:35反變落後。

第四節熱火高速回溫,歐利尼克此役得到16分有14分集中在決勝節,急起直追的熱火於終場前1分鐘仍以100:105落後,比賽結束倒數37秒熱火叫暫停,為驚奇逆轉秀揭開序幕,暫停結束後熱火發球,J.強森直闖籃下接獲傳球雙手灌進2分,黃蜂球權準備進攻,巴頓面向場外接球,一轉身球竟被J.理查森(Josh Richardson)一把搶走,J.強森接球出手飆進外線,7秒內連得5分驚奇追平,換黃蜂喊暫停。

HEAT down 5 with under a minute to play... no big deal.



James Johnson. 5 points in 4 seconds. #HEATculture pic.twitter.com/9Q8s96SayD