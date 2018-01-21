NBA》「哈羅連線」飆55分 火箭斬斷勇士客場14連勝

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部雙雄勇士火箭今交手，勇士此役雖飆進17顆三分球，但仍難敵「哈羅連線」，哈登、保羅合拿55分，助隊以116：108獲勝，也中斷勇士客場14連勝，兩隊本季3度交手，火箭拿下2勝1敗。

火箭首節打出40：28攻勢，讓灣區大軍陷入苦戰，一度落後達雙位數；易籃後勇士屢屢在外線得手，柯瑞單節投進3顆三分球，第3節倒數1分鐘，楊恩連飆2顆，助隊追到91：92落後。

決勝節，D.格林飆進2顆三分球，勇士超車，戰況膠著，倒數3分鐘，塔克先投進一記三分球，助火箭超前，隨後再補上2分，為球隊留住勝利。

勇士此役團隊命中率48.8%、三分球36投17中，命中率為47.2%，但出現19次失誤，讓對手有機可乘；杜蘭特拿下全隊最高26分、7籃板、5助攻，D.格林21分次之，柯瑞19分、8助攻，但K.湯普森手感冰冷，11投僅3中拿下8分。

勇士今輸球後，中斷近期4連勝，客場14連勝也畫下句點，無緣寫下隊史最佳的客場15連勝；而上一次勇士在客場輸球已是去年11月23日，當時輸給雷霆。

火箭保羅投進6顆三分球，繳全場最高33分、11籃板、7助攻，哈登進帳22分、8助攻，卡培拉挹注18分；這3人的搭配也是火箭贏球保證，根據統計，本季他們3人同時出戰時，火箭戰績為17勝0敗。

哈登攻下22分、8助攻。（USA TODAY Sports）

保羅轟下33分、7助攻。（USA TODAY Sports）

柯瑞（美聯社）