NBA》騎士慘敗說重話 詹皇：若季後賽穩死

詹姆斯不僅沒達成生涯3萬分，還吞下生涯失分最多的一戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕耶誕節起戰績僅3勝9負，騎士今天遭雷霆148：124痛電，也是詹姆斯生涯失分最多一役，賽後詹姆斯難掩失望，「如果今天是季後賽，我們早就出局了。」

面對雷霆踢館，騎士防守不堪一擊，不僅個人生涯3萬分沒達成，詹姆斯還吞下最難堪一戰，「我從未在籃球比賽失掉148分，連打電動都沒有，被對方內、外予取予求…這真的是輸得很糟的一場。」詹姆斯說，「我們完全不在狀況內，假如下週就是季後賽，我們甚至連季後賽怎麼打都沒想好，就早早被淘汰了。」

雖然大比分輸球，詹姆斯仍不忘作為球隊一哥喊話，他認為趁現在找出讓球隊扭轉劣勢的方法，未嘗不是件好事，「我是這支球隊的領袖，我得保持積極的態度。大家都知道我不是很有耐心的人，但我們現在的處境，這是我必須給這支球隊的，保持積極，也希望這有助於幫助我們求勝。」

球隊近戰勝少敗多，外界臆測主帥泰倫魯（Tyronn Lue）可能飯碗不保，詹姆斯表示，希望不會，但也不保證球隊會發生什麼走向，「對於內部的會談我一無所知。就我個人而言，我只是把注意力放在每晚比賽，讓我們贏球。」

泰倫魯場邊喊得聲嘶力竭，仍挽回不了騎士劣勢。（法新社）