澳網》一句話擄獲球迷的心 外媒盛讚這位日本美少女（影音）

大坂直美擄獲澳洲球迷的心。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本女網新星大坂直美昨在澳網擊敗地主選手芭蒂（Ashleigh Barty），賽後她接受訪問時回應謙虛，不但受到澳洲球迷狂讚，就連外媒也大力讚賞她說話有風度，內外在舉止都相當優雅。

大坂直美受訪時說：「我很開心能夠贏球，但也有點感到遺憾，因為我知道你們都想看到芭蒂贏球」，這番話一說完，現場球迷響起如雷掌聲，不少媒體也以「謙虛」來讚揚大坂直美，許多網友在看到大坂直美的受訪影片後，也紛紛被她的言行所吸引，直呼「是內外在都相當美麗的選手啊」、「能有這種氣度真是罕見」、「我開始喜歡上她了」。