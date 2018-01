澳網》一句話擄獲球迷的心 外媒盛讚這位日本美少女（影音）

大坂直美擄獲澳洲球迷的心。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日本女網新星大坂直美昨在澳網擊敗地主選手芭蒂(Ashleigh Barty),賽後她接受訪問時回應謙虛,不但受到澳洲球迷狂讚,就連外媒也大力讚賞她說話有風度,內外在舉止都相當優雅。

大坂直美受訪時說:「我很開心能夠贏球,但也有點感到遺憾,因為我知道你們都想看到芭蒂贏球」,這番話一說完,現場球迷響起如雷掌聲,不少媒體也以「謙虛」來讚揚大坂直美,許多網友在看到大坂直美的受訪影片後,也紛紛被她的言行所吸引,直呼「是內外在都相當美麗的選手啊」、「能有這種氣度真是罕見」、「我開始喜歡上她了」。

"I feel really happy but kind of sorry, because I know all of you wanted Ash to win!"



A very classy interview after a very classy performance. On @Naomi_Osaka_ goes! #AusOpen pic.twitter.com/U5XOs7OefK